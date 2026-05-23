Orqanizm üçün ən faydalı içki hansıdır?
Orqanizmin sağlam fəaliyyəti üçün su ən vacib maye hesab olunur. Su həm həzmi yaxşılaşdırır, həm də mədənin normal işləməsinə kömək edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bəzi süd məhsulları və ayran da mədə üçün faydalı ola bilər. Xüsusilə yay aylarında istifadə olunan ağartı məhsulları bağırsaq fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir və orqanizmi müəyyən qədər rahatlaşdırır.
Bununla yanaşı, həkimlər həddindən artıq yağlı və turş süd məhsullarının bəzi insanlarda köp, turşuluq və mədə narahatlığı yarada biləcəyini deyirlər. Bu səbəbdən istifadə zamanı ölçüyə diqqət yetirilməsi tövsiyə olunur.
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, gündəlik maye ehtiyacının əsas hissəsi sudan qarşılanmalıdır. Onların fikrincə, su həm mədə, həm də ümumi bədən sağlamlığı üçün ən faydalı seçim olaraq qalır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре