Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду

В Доме-музее Самеда Вургуна в Баку прошел вечер памяти в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает Day.Az.

На открытии минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Детский театр-студия "Гюнай" Бакинского детского и молодёжного театра представил спектакль "Не забыли" по произведению поэтессы и публициста Зеренгиз Демирчи Гайялы "Ответь", а также сценки "Бабушки и внучата" и "Письмо лейтенанту" Фуада Асадова. Автор сценария и режиссер - директор театра Лариса Тарусова.

Выступившие отметили, что прошло 33 года со дня Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией в ходе многолетней политики этнической чистки, ненависти и геноцида против азербайджанского народа, и ставшего одной из самых кровавых страниц в истории человечества. Эта трагедия оставила глубокий след в памяти нашего народа.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения. В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно. Мировое сообщество и международные организации не должны оставаться равнодушными к данному преступлению геноцида, с консолидацией общих усилий Ходжалинский геноцид должен получить справедливую правовую оценку, а лица, учинившие эту страшную трагедию, должны понести заслуженное наказание.