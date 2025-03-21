Сегодня отмечается день рождения Самеда Вургуна

Сегодня день рождения Самеда Вургуна (Векилов) - выдающегося азербайджанского поэта, драматурга и общественного деятеля.

Как сообщает Day.Az, первый народный поэт Азербайджана (1956), академик Академии наук республики (1945), Самед Вургун родился 21 марта 1906 года в селении Юхары Салахлы Газахского уезда (ныне Газахский район).

Первое произведение С. Вургуна - стихотворение "Обращение к молодежи" было напечатано в 1925 году в газете "Ени фикир" в Тифлисе. Оно было написано по случаю окончания семинарии. Первая его книга - "Клятва поэта" вышла в 1930 году.

Самед Вургун преподавал литературу в сельских школах Газаха, в Гяндже и Губе. Два года учился в Московском университете (1929-1930), затем продолжил учёбу в Азербайджанском педагогическом институте.

В 1945 году он был избран действительным членом Академии наук Азербайджана. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-4 созывов (1946-1956).

"Я ставлю своей творческой задачей раскрыть поэзию нашей действительности", - говорил Самед Вургун.

В годы Второй мировой войны поэт создает более 60 стихотворений, несколько поэм, в том числе поэму "Бакинский дастан".

В 1943 году на конкурсе за лучшие антивоенные произведения в США стихотворение "Напутствие матери" С.Вургуна получило высокую оценку. В числе выделенных на конкурсе 20-лучших стихотворений мировой поэзии на военную тему оно было опубликовано в Нью-Йорке и распространено среди военнослужащих.

За свою жизнь он успел многое. Самым плодотворным периодом его творчества считаются 30-40-е годы прошлого столетия. В 1935 году он написал 7 поэм и около 100 стихотворений.

У него много популярных стихотворений и поэм - "Комсомольская поэма", "Талыстан", "Мугань", "Айгюн". На основе его поэм сняты киноленты "Семеро сыновей моих" и "Айгюн".

Известные драмы С.Вургуна - "Вагиф", "Фархад и Ширин", "Человек". Самед Вургун занимался и художественным переводом. Им были переведены некоторые произведения Тараса Шевченко, Максима Горького, Ильи Чавчавадзе и Джамбула.

За перевод в 1936 году романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" на азербайджанский язык он был награжден Пушкинским комитетом медалью, носящей имя великого русского поэта.

В 1936 году Самед Вургун перевел на азербайджанский язык часть поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", за что был награжден Почетной грамотой Грузинской ССР.

Сочинения С.Вургуна вошли в Золотой фонд современной азербайджанской литературы.

Самыми популярными стихотворениями С.Вургуна являются "Азербайджан", "Джейран", "Горы", "Как рано постарел ты, поэт?", "Не тороплюсь", "Моя Хавер". За драму "Вагиф" он в 1941 был удостоен Сталинской премии.

Самед Вургун умер 27 мая 1956 года. Похоронен в Баку в Аллее почетного захоронения.