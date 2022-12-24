Автор: Эмин Алиев

главный редактор Trend

Сегодня - день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева - победоносного Верховного Главнокомандующего, благодаря которому Азербайджан впервые за 200 лет не потерял, а вернул свои территории. Президентом Ильхамом Алиевым был сформирован экономический базис этого успеха, коренным образом модернизированы Вооруженные силы страны, существенно вырос авторитет республики на международной арене.

Сильная армия - основа безопасности любого государства и источник гордости народа. Современные Вооруженные силы, созданные Президентом Ильхамом Алиевым, стали одним из самых выдающихся результатов его деятельности. При этом, материально-техническое обеспечение и обучение личного состава еще не означают армию, способную на осуществление самых сложных задач. Важную роль в становлении азербайджанской армии и молодого поколения в целом сыграли усилия Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по воспитанию общества в патриотическом духе. В результате в сентябре 2020 года Азербайджанский народ в едином порыве мобилизовался на борьбу с врагом. На Победу людей вдохновляла вера в Президента Ильхама Алиева и в успешность всех его инициатив. "Отныне азербайджанский народ будет жить как народ-победитель на своей земле", - заявил в одном из своих выступлений Президент Ильхам Алиев, дав самую точную оценку исторической Победе нашей страны и ее роли в возрождении национальной гордости.

Президент Ильхам Алиев выстроил совершенно новую реальность на Южном Кавказе, закрепив абсолютное лидерство нашей страны в регионе, как в геополитическом, так и в геоэкономическом смыслах. Сегодня весь мир говорит о необходимости скорейшего запуска Среднего коридора - маршрута транзитных поставок с Востока на Запад и обратно, проходящего через нашу страну. Важнейшая составная часть этого маршрута - Зангезурский коридор - окончательно превратит Азербайджан в крупнейший транзитный хаб Евразии.

Подписанные только в последнее время документы - меморандум об удвоении поставок азербайджанского газа в Европу, соглашение о сотрудничестве в сфере "зеленой энергии", азербайджано-турецко-туркменские документы, азербайджано-сербские соглашения - показывают, что наша страна в клубе авторитетных международных акторов. А количество звонков от глав государств и визитов иностранных делегаций в нашу страну демонстрируют неуклонное укрепление авторитета Президента Ильхама Алиева в мире. Это - плоды системно выстроенной стратегии развития. "Все мои шаги как Президента с 2003 года и по сегодняшний день были направлены на усиление Азербайджана. До Отечественной войны все мои шаги служили одной цели - освободить наши земли, изгнать врага с наших земель, и мы добились этого",- отмечал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении перед военными в Шуше, на День Победы 8 ноября этого года.

В основе триумфа Президента Ильхама Алиева лежит сформированная под его руководством в Азербайджане устойчивая, стабильная и растущая экономика. Реализованы фундаментальные государственные программы развития регионов, фактически побеждена бедность. C 2003 года ВВП страны вырос более чем втрое, а по итогам 2022 года достигнет рекордных 130 млрд. манатов. Огромный потенциал ненефтяного сектора азербайджанской экономики становится все привлекательнее для крупнейших международных игроков. Так, буквально несколько дней назад Президент Ильхам Алиев принял в Баку очередную представительную делегацию во главе с министром инвестиций Саудовской Аравии, которая прибыла для изучения инвестиционных проектов в нашей стране.

Азербайджан может гордиться наличием целого ряда влиятельных союзников и партнеров как в Европе и Азии, так и в глобальном масштабе. Это результат многовекторной внешнеполитической стратегии Президента Ильхама Алиева, заключающейся в выстраивании долгосрочных, всесторонних и равноправных - РАВНОПРАВНЫХ - отношений с зарубежными странами. Благодаря этому подходу Азербайджан был избран страной-председателем Движения Неприсоединения. Фактически именно Президент Ильхам Алиев возродил Движение неприсоединения и придал ему актуальности. Главе государства также принадлежит особая роль в активизации интеграционных процессов и в тюркском мире. Преобразование Организации тюркских государств, произошедшее в период председательства Азербайджана в 2021 году, стало настоящим прорывом: исторические связи между странами трансформировались в планомерное, институциональное и устойчивое сотрудничество. Внешнеполитические инициативы Президента Ильхама Алиева направлены на формирование нового, стабильного и безопасного мирового порядка.

Успехи Азербайджана, наша Победа и все достижения за последние 19 лет стали лучшим подтверждением правоты Президента Ильхама Алиева. Правоты Лидера, в которого верят миллионы.

Коллектив медиа-компании Day.Az присоединяется к пожеланиям, поздравлениям и словам искренней благодарности, которые поступают в адрес Президента Ильхама Алиева со всего мира.