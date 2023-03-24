Президент Узбекистана поздравил азербайджанскую диаспору с праздником Новруз - ФОТО
В торжестве по случаю Новруз байрамы, проведенном в парке "Новый Узбекистан" в Ташкенте, приняла участие и азербайджанская диаспора, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.
Как сообщается, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посетивший азербайджанскую выставку, организованную в рамках мероприятия Республиканским азербайджанским национальным культурным центром, встретился с членами нашей диаспоры. Поздравив представителей азербайджанской диаспоры с праздником, президент Узбекистана ознакомился с представленными на выставке экспонатами, послушал азербайджанскую музыку и песни. В ходе беседы Шавкат Мирзиёев сказал, что в сентябре посетит Азербайджан с визитом.
"Руководство центра от имени наших соотечественников выразило признательность главе государства Узбекистана.
На праздничном концерте выступили творческие коллективы различных народов, в том числе азербайджанцев", - говорится в сообщении комитета.
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