Певец Jony впервые показал родителей

Покоривший страны СНГ певец Jony (Джахид Гусейнли) впервые показал поклонникам в Instagram своих родителей, передает Day.Az..

Снимки старшего брата Турала певец периодически выставляет на своей странице, а вот родителей - Афраила и Амину Гусейновых, - он показал впервые.

Исполнитель сделал публикацию, посвященную дню рождения отца, который был отпразднован в одном из московских ресторанов в узком семейном кругу.

Также Jony поделился в Stories видеокадрами и спел для него песню.