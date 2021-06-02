https://news.day.az/showbiz/1348508.html Певец Jony впервые показал родителей - ФОТО
Певец Jony впервые показал родителей - ФОТО
Покоривший страны СНГ певец Jony (Джахид Гусейнли) впервые показал поклонникам в Instagram своих родителей, передает Day.Az..
Снимки старшего брата Турала певец периодически выставляет на своей странице, а вот родителей - Афраила и Амину Гусейновых, - он показал впервые.
Исполнитель сделал публикацию, посвященную дню рождения отца, который был отпразднован в одном из московских ресторанов в узком семейном кругу.
Также Jony поделился в Stories видеокадрами и спел для него песню.
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