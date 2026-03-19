Режиссер «Приключения Паддингтона» снимет фильм о Лабубу

Британский режиссер Пол Кинг снимет анимационный фильм об игрушечном монстре Лабубу. Об этом говорится в заявлении китайской компании Pop Mart, владеющей авторскими правами на игрушку? передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Фильм станет совместным проектом Pop Mart и Sony Pictures. Картина будет сочетать живую съемку и компьютерную графику.

Пол Кинг будет сотрудничать со сценаристом Стивеном Левинсоном. Исполнительным продюсером выступит гонконгский художник Лун Цзяшэн (Лунг Касинг).

Пол Кинг известен как режиссер комедийного сериала "Майти Буш", мультфильмов о медвежонке "Приключения Паддингтона" (2014, 2017) и фэнтезийной музыкальной комедии "Вонка" (2023).