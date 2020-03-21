Олимпийские игры предложили перенести

Олимпийский комитет Бразилии предложил перенести Олимпийские игры 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии и Словении.

"Международный олимпийский комитет сталкивался с проблемами и раньше: отменялись Игры 1916, 1940 и 1944 годов, бойкотировали Олимпиады в Москве и Лос-Анджелесе. Организация знала, как преодолеть эти препятствия. Я уверен, что Томас Бах полностью готов вести нас в это трудное время", - приводит пресс-служба слова президента НОК Бразилии Паулу Вандерлей Тейшейры.

"Мечта каждого спортсмена - соревноваться на Олимпийских играх в лучших условиях. Ясно, что проведение Игр в этом году не позволит реализовать эту мечту", - добавил он.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро бразильская команда заняла 13-е место в неофициальном командном зачете, завоевав семь золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых наград. Игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, согласно которой Игры состоятся в намеченные сроки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. В мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.