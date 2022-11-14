Азербайджанские боксеры завоевали золотые медали

В Кельце (Польша) завершился международный турнир по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса, по его итогам, боксеры сборной Азербайджана завоевали в целом 11 наград. Так, Масуд Юсифзаде (51 кг), Умид Рустамов (57 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Наби Искендеров (67 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг), Альфонсо Домингес (86 кг) и Магомеда Абдуллаев (+92 кг) завоевали золото, а Руслан Гадиров (57 кг), Сархан Алиев (71 кг), Эльдар Гулиев (86 кг) и Рауф Рагимов (92 кг) - бронзу. Примечательно, что все наши боксеры, вышедшие в финал, одержали победу.

Напомним, что на польский турнир "милли" отправилась в составе с 13-ю боксерами. (ФБА)

