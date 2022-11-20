В Катаре стартует Чемпионат мира по футболу - 2022

Сегодня состоится церемония открытия чемпионата мира по футболу - 2022.

Как передает Day.Az, мероприятие начнётся в 19:00 по Бакинскому времени на стадионе "Эль-Байт", за час до матча между сборными Катара и Эквадора.

Чемпионат мира по футболу - 2022 пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. Хозяева турнира сыграют в группе А с Эквадором, Сенегалом и Нидерландами. Финальный матч состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Впервые в истории чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре. Это решение было принято из-за сильной летней жары в Катаре.

Состав групп

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс

Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис

Группа Е: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Корея