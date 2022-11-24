Пример для подражания: Сборная Японии убралась в раздевалке на ЧМ-2022

Сборная Японии убралась в раздевалке после матча с командой Германии на групповом этапе чемпионата мира в Катаре, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) в социальной сети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После исторической победы над Германией на чемпионате мира японские болельщики убрали за собой мусор на стадионе, в то время как сборная Японии вот так покинула свою раздевалку на международном стадионе "Халифа". Безупречно!" - гласит подпись под фотографиями.

Японцы также оставили работникам стадиона сообщение со словами благодарности и несколько фигурок оригами.

Встреча, прошедшая 23 ноября, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Японии. На 33-й минуте немецкую команду вывел вперед полузащитник Илкай Гюндоган, реализовавший пенальти. Хавбек Рицу Доан на 75-й минуте позволил сборной Японии отыграться, а через восемь минут форвард Такума Асано точным ударом по воротам соперников принес команде победу в этой игре.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".