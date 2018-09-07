Мяч после удара футболиста поразила молния - ВИДЕО

Игрок австралийского клуба "Аделаида" Эдди Беттс опубликовал в Instagram видео, на котором он бьет по воротам после того как принято решение отменить тренировку из-за плохой погоды. Игрок решил с бровки поля закрутить мяч в ворота. В итоге летящий снаряд поразила молния, что сильно напугало футболиста, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

