Мяч после удара футболиста поразила молния - ВИДЕО

7 сентября 2018 17:15

Игрок австралийского клуба "Аделаида" Эдди Беттс опубликовал в Instagram видео, на котором он бьет по воротам после того как принято решение отменить тренировку из-за плохой погоды. Игрок решил с бровки поля закрутить мяч в ворота. В итоге летящий снаряд поразила молния, что сильно напугало футболиста, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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Мяч после удара футболиста поразила молния

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