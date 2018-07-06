Молния ударила в фейерверк в честь Дня независимости США - ВИДЕО
Снимавшей праздничный фейерверк в честь Дня независимости США Анжеле Тарп удалось запечатлеть момент, когда молния ударила прямо в один из огней. Удивительное событие произошло в городке Скоттс-Хилл в штате Теннесси. Уникальное видео американка поспешила выложить в соцсети. Правда, не все пользователи поверили, что молния действительно ударила в залп, некоторые полагают, что это иллюзия, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
- Я сомневаюсь, что молния поразила фейерверк... фейерверк может быть от 500 до 750 футов в высоту, зигзаг был бы ближе и намного более ярко выраженным, а он видится намного выше, в облаке. Я думаю, что это было совпадение, что молния вспыхнула в то же время, когда взорвался фейерверк. И угол зрения создал впечатление, что молния попала в фейерверк, - пишет один из таких скептиков.
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