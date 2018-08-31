Небо над Москвой во время грозы озарили загадочные молнии - ВИДЕО

31 августа 2018 09:17

Жители столицы, на которую в ночь на 31 августа обрушилась жуткая гроза, сняли на видео это природное явление, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как яркие молнии озаряют небо над Москвой. Белоснежные и фиолетовые вспышки подсвечивали верхушки домов и облака. По словам пользователей, они давно не наблюдали в столице такого количества разрядов молний, которые не только впечатляли своей красотой, но и вызывали чувство тревоги.

31 августа в регионе будет облачно. По прогнозам синоптиков, ожидаются дождь и гроза, при которой порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 14-16 градусов. Днем воздух прогреется до 24 градусов.

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Нажмите на видео для просмотра:
Небо над Москвой во время грозы озарили загадочные молнии

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