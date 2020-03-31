ВОЗ: Эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала некоторые признаки стабилизации вспышки коронавирусной инфекции в Европе. Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

По словам специалиста, Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости COVID-2019, а введенные большинством европейских стран в последнее время жесткие ограничения на передвижения граждан должны дать положительные результаты. Все вновь выявленные случаи инфицирования коронавирусом являются следствием заражения двухнедельной давности, отметил представитель ВОЗ.

"Из-за введенных ограничений большинство случаев передач (инфекции) во многих странах на самом деле теперь происходят на уровне домохозяйств между членами семей", - приводит Bloomberg слова Райана.

Напомним, накануне Италия обнародовала последние данные о ситуации с эпидемией коронавируса в стране. Согласно им, количество вновь зарегистрированных случаев заболевания COVID-2019 стало наименьшим за последние две недели.