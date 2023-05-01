https://news.day.az/world/1560305.html Вспышка лихорадки денге заставила аргентинский минздрав забить тревогу
Вспышка лихорадки денге заставила аргентинский минздрав забить тревогу
В Аргентине с начала текущего года зафиксировали свыше 70 тыс. случаев инфицирования лихорадкой денге. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.
"В стране было зарегистрировано 71 717 случаев денге", - говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что с начала 2023 года 53 аргентинца погибли от этого заболевания.
По информации минздрава, в минувшие две недели уровень заболеваемости начал падать, но меры предосторожности остаются в силе.
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