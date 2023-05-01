Вспышка лихорадки денге заставила аргентинский минздрав забить тревогу

В Аргентине с начала текущего года зафиксировали свыше 70 тыс. случаев инфицирования лихорадкой денге. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"В стране было зарегистрировано 71 717 случаев денге", - говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что с начала 2023 года 53 аргентинца погибли от этого заболевания.

По информации минздрава, в минувшие две недели уровень заболеваемости начал падать, но меры предосторожности остаются в силе.