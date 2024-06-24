Си Цзиньпин о недопустимости расширения конфликта в Украине

Китайские власти считают недопустимым расширение и обострение украинского конфликта и указывают на необходимость создания благоприятных условий для мирных переговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Необходимо приложить усилия, чтобы избежать расширения и обострения конфликта, следует активно способствовать охлаждению ситуации и созданию условий для мирных переговоров", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Как уточнил председатель КНР, усилия в этом направлении "соответствуют интересам международного сообщества, в том числе Европы". Он подчеркнул, что Пекин стремится к мирному урегулированию кризисной ситуации на Украине.

По словам Си Цзиньпина, китайская сторона не приемлет, чтобы кто-то с целью клеветы пытался манипулировать вопросами, связанными с нормальной торговлей КНР и России. "Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - отметил он.

Китайский лидер добавил, что Пекин готов сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании украинской проблемы.

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