https://news.day.az/azerinews/1776224.html "Sədərək" Ticarət Mərkəzindəki yanğınla bağlı cinayət işi başlanıldı "Sədərək" Ticarət Mərkəzi ərazisində yanğın hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb.
"Sədərək" Ticarət Mərkəzi ərazisində yanğın hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, cinayət işi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İstintaq və Əməliyyat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225.1-ci (yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır və ya ağır zərər vurulmasına səbəb olduqda) maddəsi ilə açılıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən yanğınla bağlı cinayət işi başlanmasını təsdiq ediblər.
