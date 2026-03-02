https://news.day.az/azerinews/1819512.html Biz İrana hələ güclü zərbələr endirməyə başlamamışıq - Tramp Biz İrana hələ güclü zərbələr endirməyə başlamamışıq. Böyük dalğa hələ baş verməyib. Böyük dalğa tezliklə gələcək. AZƏRTAC-ın məlumatına görə, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana hücumla bağlı CNN-ə müsahibəsində deyib.
AZƏRTAC-ın məlumatına görə, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana hücumla bağlı CNN-ə müsahibəsində deyib.
Prezident bildirib ki, indiyə qədər ən böyük sürpriz İranın bölgədəki ərəb ölkələrinə hücumları olub. "Biz təəccübləndik. İndi də onlar döyüşmək istəyirlər və onlar aqressiv şəkildə döyüşürlər. Onlar prosesdə çox az iştirak edəcəkdilər və indi aktiv iştirak etməkdə israr edirlər", - deyə Tramp əlavə edib.
