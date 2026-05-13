https://news.day.az/azerinews/1834182.html Naxçıvanda aqrar sektor böyüyüb Bu ilin yanvar-aprel aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 63,433 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub. Bu barədə Day.Az Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalının həcmi 0,5% artıb.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda 2 milyard 536,9 milyon manat məbləğində kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edilib.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 2 faiz çoxdur.
