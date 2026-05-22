"Bitcoin" yenidən ucuzlaşdı
Bitkoinin qiyməti son 24 saatda 0,38% azalaraq 77 532,99 ABŞ dolları olub.
Day.Az xəbər verir ki, Ethereumun qiyməti 0,47% geriləyərək 2 129,13 dollara düşüb.
BNB isə 0,72% bahalaşaraq 657,53 dollara yüksəlib.
Digər iri kriptovalyutalarda qarışıq dinamika müşahidə olunub. Belə ki, XRP 0,70% ucuzlaşaraq 1,36 dollara enib, Solana 0,29% artaraq 86,84 dollara, Dogecoin isə 0,06% artaraq 0,1057 dollara yüksəlib.
