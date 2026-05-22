Azərbaycan və Tacikistan aqrar sənaye sahəsində əməkdaşlıq edəcəklər
Azərbaycan-Tacikistan biznes forumu çərçivəsində "Boboi Şərifbek" ilə "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti arasında əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə dövlət qurumlarının və işgüzar dairələrin nümayəndələri, eləcə də aidiyyəti şirkətlərin rəhbərləri iştirak ediblər.
Saziş aqrar-sənaye istehsalı və investisiyalar sahəsində şirkətlər arasında ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına yönəlib.
Qeyd edək ki, bu gün Bakıda iki ölkənin dövlət qurumları və işgüzar dairələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycan-Tacikistan biznes forumu keçirilir. Forum çərçivəsində ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri, investisiya imkanları, sənaye kooperasiyası və Azərbaycan ilə Tacikistan sahibkarları arasında əlaqələrin inkişafı müzakirə olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре