Замминистра культуры России рассказал о предстоящих совместных проектах с Азербайджаном

С министром культуры Азербайджана мы сегодня обсуждали совместное кинопроизводство, обменные гастроли. Как сообщает Day.Az, об этом в понедельник сказал журналистам заместитель министра культуры России Андрей Малышев.

"Сегодня мы открываем Дни культуры России в Азербайджане, которых не было с 2019 года. Рассчитываю на то, что эта работа, вновь начатая, дальше продолжится на ежегодной основе, и в следующем году мы, безусловно, примем Дни культуры Азербайджана в России. В этом году ещё предстоят и театральные встречи, мероприятия в сфере кино, выставочные проекты", - сказал он.

Андрей Малышев добавил, что очень рад находиться в замечательном, дружественном Азербайджане.

"Более 10 лет я не был в замечательном городе Баку, он стал ещё краше, и все наши артисты отмечают тёплую атмосферу", - подчеркнул заместитель министра культуры России.

Отметим, что 24 июня во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялось открытие Дней культуры России в Азербайджане.

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