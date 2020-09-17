В Азербайджан прибыли новые спальные вагоны Stadler

Еще 10 спальных вагонов Stadler прибыли в Азербайджан, на этот раз из Беларуси.

Вторая партия индивидуального заказа для ЗАО "Азербайджанские железные дороги" производилась на ЗАО "Штадлер Минск", сообщили БЕЛТА в бюро рекламы и маркетинговых коммуникаций ЗАО "Штадлер Минск", передает Day.Az.

Первые 10 спальных вагонов из партии, контракт на которую стороны подписали в 2014 году, производились на швейцарском предприятии Stadler и были поставлены в Азербайджан в конце марта 2019 года. Из Швейцарии в Азербайджан путь подвижного состава занял около двух недель.

Транспортировка следующих 10 спальных вагонов заняла примерно столько же - через Беларусь, Россию и Азербайджан.

"Общая длина 10 спальных вагонов, сцепленных вместе, составляет 264 м. Сотрудники компании Stadler, находившиеся внутри подвижного состава во время его двухнедельного путешествия, смогли сами ощутить высокий уровень комфорта и удобство передвижения в спальных вагонах. Сейчас им предстоит последняя стадия динамического запуска в условиях инфраструктуры клиента", - рассказали в ЗАО "Штадлер Минск".

Новые спальные вагоны предназначены для международного сообщения по маршруту Баку (Азербайджан) - Тбилиси (Грузия) - Карс (Турция) - Стамбул (Турция). Их эксплуатационная скорость составляет 160 км/ч. Спальные вагоны - пяти различных типов.

В ЗАО "Штадлер Минск" отметили, что Азербайджанские железные дороги с 2014 года уже несколько раз заказывали подвижной состав у компании Stadler. В 2019 году были заказаны первые одноэтажные поезда FLIRT, из которых четыре поезда будут разработаны как межрегиональные с дизель-электрической силовой установкой, три электропоезда - как межрегиональные и три - как региональные. Согласно контракту первые поезда будут поставлены в Азербайджан в 2022 году.