Ознакомительная поездка военных атташе в Н-скую воинскую часть минобороны Азербайджана

В соответствии с годовым планом действий, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, была организована ознакомительная поездка в Н-скую воинскую часть военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны, сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части, выражено уважение и почтение к памяти великого лидера.

"Затем 26 представителям аппаратов военных атташе из 22 государств был представлен брифинг о создании воинской части и ее боевом пути. Они ознакомились с новыми видами военной формы одежды, выдаваемой личному составу, ежедневным обеспечением продовольствием, бытовыми условиями, а также некоторой боевой техникой, находящейся на вооружении воинской части.

Кроме того, в рамках поездки представители аппаратов военных атташе посетили мавзолей и музей Низами Гянджеви, Гянджинскую государственную филармонию имени Фикрета Амирова, мечеть Шаха Аббаса, Гёйгёльский национальный парк, а также территорию, где в октябре 2020 года в результате ракетного обстрела города Гянджа армянскими вооруженными силами были разрушены жилые дома.

Представители аппаратов военных атташе выразили благодарность руководству министерства обороны Азербайджана за высокий уровень организации визита, проявленное внимание и гостеприимство", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!