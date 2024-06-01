Активно развивается сотрудничество с частными инвесторами для превращения Карабаха в зону "зеленой" энергии

Карабахский регион превращается в зону альтернативной и "зеленой" энергии.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов сообщил об этом в ходе церемонии закладки фундамента проектов по восстановлению и эксплуатации малых гидроэлектростанций в Лачине.

"Сегодня вопрос развития территорий, освобожденных от оккупации, приобретает особую значимость. Под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева успешно реализуется программа "Большого возвращения" на наши освобожденные земли. Регион превращается в зону альтернативной и "зеленой" энергии. В этом направлении активно развивается сотрудничество с частными инвесторами", - сказал он.

Отметим, что первого июня в Лачине состоялась церемония закладки фундамента малой гидроэлектростанции.

В рамках проекта эксплуатации пяти малых ГЭС в Кяльбаджарском и Лачинском районах Азербайджана состоялась церемония закладки фундамента малой ГЭС "Малыбей".

Отметим, что в декабре прошлого года ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", группа компаний "Demirören Yatırım Holding A.Ş." (Турция) и ООО "Arges Enerji Team" подписали Соглашение о совместном участии, согласно которому на реках Хакари и Тертер будут введены в эксплуатацию пять малых ГЭС.

Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов манатов. В целом в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию пять станций общей мощностью 13,8 МВт. Срок службы станций составляет 30 лет. Реализация проекта позволит создать 25 новых рабочих мест.

На первом этапе проекта на реке Забух на территории Лачинского района планируется строительство ГЭС "Малыбей" мощностью 5,1 МВт, на втором этапе - ГЭС "Галача 2" (3,4 МВт), "Минкенд" - 1,8 МВт, "Галача 1" - 1,1 МВт. Третий этап предусматривает строительство малой ГЭС "Тертер 1" мощностью 2,4 МВт на реке Тертер в Кяльбаджарском районе.

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