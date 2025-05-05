Серджио Маттарелла отметил важную роль АБР в устойчивом и инклюзивном развитии

Азиатский банк развития играет важную роль в инклюзивном и устойчивом развитии.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в послании Президента Италии Серджио Маттареллы участникам церемонии открытия сессии Совета управляющих АБР в Милане.

"Приветствую участников 58-го ежегодного заседания Азиатского банка развития, которое впервые проводится в Италии. Укрепление международного сотрудничества является целью, закрепленной в Конституционной хартии нашей страны, и становится еще более ценным, когда его продвигают многосторонние органы, такие как Азиатский банк развития, стратегический финансовый институт, который играет важную роль в инклюзивном и устойчивом развитии в соответствующей области", - отметил Президент в послании.

Маттарелла подчеркнул, что перед международным сообществом на разных континентах стоит множество проблем: от борьбы с изменением климата, причиной кризисов и обнищания, до неравенства и различных форм уязвимости.

"Азиатский банк развития зарекомендовал себя как эффективный инструмент для решения этих проблем. Несомненно, Миланский союз сможет добиться полезных результатов", - говорится в послании.