В Германии установлена табличка в память об азербайджанских узниках

Мемориальная табличка в память об азербайджанских пленных открыта 4 мая в концлагере Заксенхаузен (Sachsenhausen) по инициативе посольства Азербайджана в Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, изготовленная при поддержке посольства на азербайджанском и немецком языках табличка размещена на стене Мемориального комплекса Заксенхаузен. Официальное открытие таблички провели посол Азербайджана в Германии Насими Агаев и директор Мемориального комплекса Заксенхаузен Аксель Дреколл.

В концлагере Заксенхаузен, расположенном недалеко от Берлина, в 1936-1945 годах содержалось более 200 тысяч человек. По меньшей мере 55 тысяч из них погибли в результате ужасающих пыток, невыносимых условий или были жестоко убиты нацистами. Для систематического уничтожения заключенных в лагере использовались газовые камеры, стены для расстрелов и крематорий. Лагерь был освобожден в апреле 1945 года советскими войсками и польскими военными формированиями.

В результате исследований, проведенных посольством Азербайджана в Германии в архивах Заксенхаузена, было установлено, что в лагере содержались и заключенные азербайджанского происхождения, после чего было достигнуто соглашение с Мемориальным комплексом об установке упомянутой таблички.

Выступая на церемонии, посол Азербайджана в Германии Насими Агаев рассказал о бесценном вкладе Азербайджана в победу над фашизмом. Он отметил, что на фронтах войны сражались 700 тысяч азербайджанцев, из которых 300 тысяч погибли. Он подчеркнул, что азербайджанцы проявили самоотверженность и в тылу, напомнив, что 80 процентов бензина, используемого Советской армией в годы войны, производили азербайджанские нефтяники.

Насими Агаев отметил, что выяснение судеб азербайджанцев, находившихся в немецких концлагерях во время Второй мировой войны, и увековечение их памяти находятся в центре внимания посольства. Установка мемориальных табличек в мае прошлого года в Дахау, а сегодня в Мемориальном комплексе Заксенхаузен является показателем системной работы в этом направлении, добавил он. Дипломат выразил благодарность руководству Мемориального комплекса за неустанную деятельность по сохранению памяти о заключенных.

Выступивший на мероприятии директор Мемориального комплекса Заксенхаузен Аксель Дреколл отметил, что, несмотря на то что с момента освобождения лагеря прошло 80 лет, судьбы и личности многих заключенных, подвергшихся различным пыткам и погибших здесь, до сих пор остаются неизвестными, и в этом направлении продолжаются исследования. Он подчеркнул важность увековечения памяти азербайджанских жертв, страдавших и погибших в лагере, и отметил глубокий символизм сегодняшнего события.

В завершение мероприятия была представлена музыкальная композиция и сделаны памятные фотографии.