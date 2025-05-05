"Сумгайыт" попрощается с Вагифом Джавадовым?

Следующий сезон азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" начнет с новым главным тренером.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, этот шаг будет предпринят в связи с тем, что большинство футболистов крайне недовольны методами работы нынешнего наставника Вагифа Джавадова. Они обратились к руководству клуба и заявили, что больше не желают работать с молодым специалистом. Игроки подчеркнули, что Джавадов не выстраивал должных отношений с членами команды, вел себя высокомерно и часто создавал ненужную напряженность.

Учитывая большое количество жалоб, функционеры приняли решение отстранить Джавадова от управления командой. Однако объявление этого решения отложено до конца мая, потому что до конца сезона Премьер-лиги осталось еще три тура.