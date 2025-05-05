Сколько туристов готова принять Турция в этом году?

Турция планирует принять по итогам 2025 года 65 млн туристов и получить таким образом доходы в размере $64 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр культуры и туризма Мехмет Эрсой на съезде Союза отельеров Турции в Стамбуле.

"2024 год стал для нашей страны рекордным, мы приняли 62,3 млн туристов и получили доходы от туризма в размере $61,1 млрд. Мы поставили своей целью принять в 2025 году 65 млн туристов, обеспечив $64 млрд доходов, и достигнем ее", - сказал министр.

В 2024 году в Турции побывали порядка 6,7 млн туристов из России, заняв первое место по данному показателю. В 2025 году, по прогнозам турецкой стороны, республику могут посетить около 7 млн россиян.