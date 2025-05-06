В Баку проходит пресс-конференция, посвященная выставкам Caspian Agro и InterFood Azerbaijan

Сегодня в Баку стартовала пресс-конференция, посвященная 18-й Азербайджанской Международной выставке "Сельское хозяйство" - Caspian Agro и 30-ой Азербайджанской Международной выставке "Пищевая промышленность" - InterFood Azerbaijan".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, пресс-конференция проходит с участием представителей министерства сельского хозяйства, а также организаторов выставки.

Новость обновляется