https://news.day.az/economy/1750583.html В Баку проходит пресс-конференция, посвященная выставкам Caspian Agro и InterFood Azerbaijan Сегодня в Баку стартовала пресс-конференция, посвященная 18-й Азербайджанской Международной выставке "Сельское хозяйство" - Caspian Agro и 30-ой Азербайджанской Международной выставке "Пищевая промышленность" - InterFood Azerbaijan".
В Баку проходит пресс-конференция, посвященная выставкам Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
Сегодня в Баку стартовала пресс-конференция, посвященная 18-й Азербайджанской Международной выставке "Сельское хозяйство" - Caspian Agro и 30-ой Азербайджанской Международной выставке "Пищевая промышленность" - InterFood Azerbaijan".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, пресс-конференция проходит с участием представителей министерства сельского хозяйства, а также организаторов выставки.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре