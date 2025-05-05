https://news.day.az/society/1750361.html В Баку ожидается ливень В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь на 5 мая и утром 6 мая будет идти дождь, в некоторых местах полуострова ожидается ливень, который на некоторое время усилится, гроза. Как передает Day.Az, об этом сообщает в Национальная гидрометеорологическая служба.
В Баку ожидается ливень
В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь на 5 мая и утром 6 мая будет идти дождь, в некоторых местах полуострова ожидается ливень, который на некоторое время усилится, гроза.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в Национальная гидрометеорологическая служба.
В районах Азербайджана нестабильная погода и осадки сохранятся до полудня 7 мая, ожидаются грозы, местами ливень с переходом в проливной дождь, град, в высокогорье возможен мокрый снег.
В связи с осадками в реках повысится водность, в ряде горных рек прогнозируются кратковременные паводки и сели.
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