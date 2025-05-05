Xiaomi пообещала не ограничивать скорость электрокаров

Теперь без ограничений мощности: Xiaomi пошла на уступки автовладельцам. "Заряженный" Xiaomi SU7 Ultra до недавнего времени предлагался с ограничениями: пиковая мощность была снижена с 1548 лошадиных сил до 900 сил в обычных условиях вождения.

Как передает Day.Az, ограничения снимались только после того, как новоиспеченный автовладелец научится управлять машиной на специально одобренных для этого гоночных треках и проедет квалификационный круг. Однако клиенты выразили недовольство такими мерами.

О том, что самая мощная версия SU7 Ultra с завода выезжает с ограничениями, было известно еще на старте продажи - доступ к полной мощности и максимальной скорости (350 километров в час вместо 140) разблокировался только после того, как новоиспеченный владелец проедет на машине больше 300 километров.

На прошлой неделе Xiaomi выпустила версию 1.7.0 своего программного обеспечения, которая вводила еще более жесткие ограничения: отдача установки была урезана с 1548 лошадиных сил до 900 сил в обычном режиме вождения, а также появилась 60-секундная задержка старта с функцией Launch Control, чтобы водители не срывались на полной скорости со светофора.

В Xiaomi Auto объясняли, что ограничения продиктованы исключительно соображениями безопасности - для того, чтобы управлять 1548-сильным электрокаром, необходима подготовка, и полный потенциал машины стоит раскрывать на гоночном треке, а не на дорогах общего пользования. Клиенты со своей стороны возмутились тем, что выложили 529,9 тысячи юаней (более шести миллионов рублей), но не получили доступ ко всем возможностям машины, о которых Xiaomi рассказывает в рекламной кампании.

Как сообщает CarNewsChina, под давлением клиентов Xiaomi пришлось снять ограничения и пообещать, что в дальнейшем коммуникация с автовладельцами будет "более прозрачной".

От стандартного Xiaomi SU7 версия Ultra отличается настройками шасси, аэродинамикой и силовой установкой. В движение ее приводят три электромотора, которые суммарно развивают 1548 лошадиных сил и 1770 Нм крутящего момента.