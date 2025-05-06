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"Сабах" и "Нефтчи" встретятся в третий раз

Продолжается финальная серия в Азербайджанской баскетбольной лиге среди мужских команд. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сегодня состоится третья игра решающей серии. "Сабах", выигравший свои первые два матча, сыграет с "Нефтчи". Матч пройдет в Бакинском Дворце спорта.