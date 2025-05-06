"Сабах" и "Нефтчи" встретятся в третий раз

Продолжается финальная серия в Азербайджанской баскетбольной лиге среди мужских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сегодня состоится третья игра решающей серии.

"Сабах", выигравший свои первые два матча, сыграет с "Нефтчи". Матч пройдет в Бакинском Дворце спорта.

Отметим, что финальная серия продлится до четырех побед.

Азербайджанская баскетбольная лига
Финал, третья игра
6 мая
19:00. "Сабах" - "Нефтчи"
Бакинский Дворец Спорта
Счет в серии - 2:0.