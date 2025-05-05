Китайский город внедряет ИИ-технологии для улучшения качества госуслуг

Власти китайского Шэньчжэня задействовали человекоподобных роботов и искусственный интеллект для оказания услуг населению.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Особенно позитивно жители Шэньчжэня восприняли нововведение ночью, благодаря роботам ночью госуслуги продолжают оказываться при одном двум дежурных сотрудников.