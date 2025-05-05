https://news.day.az/hitech/1750275.html Китайский город внедряет ИИ-технологии для улучшения качества госуслуг - ВИДЕО Власти китайского Шэньчжэня задействовали человекоподобных роботов и искусственный интеллект для оказания услуг населению. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Особенно позитивно жители Шэньчжэня восприняли нововведение ночью, благодаря роботам ночью госуслуги продолжают оказываться при одном двум дежурных сотрудников.
Китайский город внедряет ИИ-технологии для улучшения качества госуслуг - ВИДЕО
Власти китайского Шэньчжэня задействовали человекоподобных роботов и искусственный интеллект для оказания услуг населению.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Особенно позитивно жители Шэньчжэня восприняли нововведение ночью, благодаря роботам ночью госуслуги продолжают оказываться при одном двум дежурных сотрудников.
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