В Баку прошёл вечер памяти, приуроченный к 125-летию Мовсуна Санани

В Государственном фонде кино Азербайджана состоялся вечер памяти, посвящённый 125-летию со дня рождения народного артиста, выдающегося актёра театра и кино Мовсуна Санани (19 июня 1900, Тифлис -11 февраля 1981, Баку), сообщает Day.Az. Это значимое событие стало данью глубокого уважения к одному из ярчайших представителей национального искусства.

Директор Государственного кинофонда, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев отметил, что Мовсун Санани обогатил национальное кинематографическое искусство и театральную сцену яркими, запоминающимися образами. С воспоминаниями о Мастере выступили видные деятели культуры и науки - профессора Ильхам Рагимли и Марьям Ализаде, народный артист Абдул Махмудов, заслуженный деятель искусств Римма Мамедова, заслуженный работник культуры Юсиф Шейхов. Их слова стали живым свидетельством высокого профессионализма и человеческих качеств Мовсуна Санани.

Мовсуна, рано потерявшего отца, сначала воспитывала бабушка. В шестилетнем возрасте он был определен в школу-медресе, бабушка хотела, чтобы он стал муллой. Когда ему было 8 лет, бабушка скончалась, и Мовсуна с его младшей сестрой взяла под опеку их тётя, Зиньят-ханум, мать будущего народного артиста Азербайджанской ССР Али Гурбанова. В 9 лет Мовсун начал работать на "Шейтанбазаре" в Тифлисе. Любовь к актёрскому мастерству была у него с детства. Он смотрел выступления как местных, так и приезжавших на гастроли в Тифлис актёров. В 11 лет сам вышел на сцену, а в 12 - вступил в любительский актёрский кружок. Некоторые представления театра, где выступал и Мовсун, проходили в лавке отца выдающегося актёра Мустафы Марданова - Гаджи Гашима Марданова. В 15 лет Мовсун был привлечён в Тифлисскую театральную труппу, где выступал до 20 лет, играл в спектаклях "Аршин мал алан", "Не та, так эта", "Надир шах", "Отелло". Затем выступал на сцене Бакинского театра, а также снимался в кино, сыграв много запоминающихся ролей в таких фильмах, как "Сабухи", "Волшебный халат", "Не та, так эта" и др.

Особо трогательным моментом вечера стало выступление дочери актёра Гюляр Санани, которая от имени семьи выразила искреннюю благодарность организаторам вечера.

В рамках мероприятия была торжественно открыта фотовыставка, отражающая жизненный путь и творческое наследие мастера. Редкие архивные снимки, кадры со съёмочных площадок и сцены из спектаклей позволили присутствующим прикоснуться к эпохе, в которой творил Мовсун Санани.

В течение вечера демонстрировались редкие кинодокументы и фрагменты из фильмов с участием Мовсуна Санани, что позволило присутствующим вновь окунуться в атмосферу его выдающегося творчества. Этот вечер стал не просто юбилейной датой - он превратился в глубокое воспоминание о человеке, оставившем неизгладимый след в истории азербайджанского театра и кино.