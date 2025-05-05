В президента Кении бросили ботинок на митинге

В президента Кении бросили ботинок во время его выступления.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Президент Кении Уильям Руто отбил брошенный в него ботинок во время обращения к народу, в котором он говорил о стоимости жизни. Выступление стало поводом для общественного гнева.

Руто был вынужден отказаться от повышения налогов и пригласить членов оппозиции в кабинет министров, но недовольство в восточноафриканской стране остается высоким.