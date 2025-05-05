https://news.day.az/world/1750309.html В президента Кении бросили ботинок на митинге - ВИДЕО В президента Кении бросили ботинок во время его выступления. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Президент Кении Уильям Руто отбил брошенный в него ботинок во время обращения к народу, в котором он говорил о стоимости жизни. Выступление стало поводом для общественного гнева.
В президента Кении бросили ботинок на митинге - ВИДЕО
В президента Кении бросили ботинок во время его выступления.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Президент Кении Уильям Руто отбил брошенный в него ботинок во время обращения к народу, в котором он говорил о стоимости жизни. Выступление стало поводом для общественного гнева.
Руто был вынужден отказаться от повышения налогов и пригласить членов оппозиции в кабинет министров, но недовольство в восточноафриканской стране остается высоким.
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