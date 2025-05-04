Пригласили и не пустили

- кто и зачем сорвал визит азербайджанского депутата в Россию?

Автор: Мехти Ахмедзаде

На фоне официальных заявлений о стратегическом партнёрстве между Баку и Москвой, стороны продолжают активный диалог в сфере энергетики, торговли и гуманитарных связей. Регулярные визиты, участие в совместных форумах и культурных мероприятиях казались признаком того, что двусторонние отношения стабильно развиваются. Однако сегодняшний инцидент поставил под сомнение искренность таких деклараций.

Речь идет о визите официальной делегации Азербайджана в Астраханскую область, который организован по приглашению российской стороны.

Делегация, в состав которой вошли представители исполнительной власти и парламента Азербайджана, направлялась в Астрахань для участия в ежегодных мероприятиях, приуроченных к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Эти мероприятия традиционно считаются символом тесных гуманитарных связей между Азербайджаном и южными регионами России.

Однако уже на московском этапе маршрута произошло то, чего никто не ожидал: депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов был задержан в аэропорту и не допущен на внутренний рейс. Сотрудники аэропорта без объяснений заявили о запрете на въезд, после чего парламентарий был вынужден вернуться на родину.

Министерство иностранных дел Азербайджана оперативно подтвердило факт инцидента, подчеркнув, что визит азербайджанской делегации в Астрахань проходил по официальному приглашению со стороны Председателя Правительства Астраханской области Дениса Афанасьева. Подчёркивается, что никаких предварительных уведомлений о возможных ограничениях в отношении депутата не поступало.

"Считаем это решение российской стороны недружественным шагом. Мы немедленно связались с МИД России через наше посольство, и официальный представитель российской стороны сообщил, что вопрос будет расследован. Однако никаких объяснений причин подобного решения не последовало", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Этот инцидент вызывает немало вопросов в Баку. Почему лицо, официально приглашённое на межгосударственное мероприятие, оказалось в списке лиц, которым запрещён въезд в страну? Кто принимал это решение и с какой целью? Был ли это бюрократический сбой, или речь идёт о более серьёзном сигнале, подрывающем атмосферу двустороннего доверия?

Невнятная реакция российской стороны только усиливает подозрения. В условиях, когда Баку и Москва декларируют стратегическое партнёрство и углубление сотрудничества в разных сферах, подобные шаги выглядят, по меньшей мере, странно - особенно если учесть, что они происходят на фоне важной символической даты, имеющей значение для двусторонних отношений.

В Баку ожидают внятных разъяснений. Иначе версия о недружественном жесте становится всё более убедительной, ибо сложно воспринимать этот случай как технический сбой или бюрократическую ошибку. Слишком много совпадений, слишком чувствительный контекст. Отказ во въезде в момент официального визита, инициированного российской стороной, - это не просто дипломатическая грубость, это демонстративный шаг.

Важно отметить: Азер Бадамов - не случайная фигура. Он известен своей твёрдой, но сдержанной позицией по вопросам внешней политики и неоднократно высказывался в защиту национального достоинства Азербайджана. Его недопуск на территорию России сразу после критики в адрес российского депутата, позволившего себе унизительные высказывания, выглядит как месть, оформленная под видом суверенного решения.

Но настоящая опасность даже не в самом инциденте, а в молчании. Ни одного официального комментария, никакой попытки объясниться. Такая тишина со стороны, которая называет себя стратегическим партнёром, - это не только проявление неуважения, это добровольный отказ от диалога.

Особый контекст ситуации придаёт и другой факт - атаки на азербайджанские цифровые ресурсы, источники которых, по мнению экспертов, ведут в российское киберпространство. Это создаёт впечатление, что в действиях против Азербайджана применяется целый комплекс методов - от дипломатических выпадов до цифровых угроз.

Инцидент с Бадамовым произошёл буквально на следующий день после визита патриарха Кирилла в Баку. Визит прошёл в тёплой атмосфере, с акцентом на межрелигиозный диалог и взаимное уважение. Но создаётся ощущение, что кто-то в Москве - или за её пределами - намеренно старается перечеркнуть позитивные сигналы и подменить конструктив противостоянием.

Пока официальные лица в Баку проявляют выдержку, российская сторона, похоже, тестирует предел допустимого. Но есть риски зайти слишком далеко. Азербайджан никому не навязывает свою дружбу, но и не позволит обращаться со своими представителями как попало.

Придёт момент, когда партнёру придётся объясняться - не из вежливости, а из необходимости. Потому что если язык уважения будет окончательно вытеснен демонстративным пренебрежением, придётся говорить на другом - жёстком и холодном языке последствий.