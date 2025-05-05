https://news.day.az/society/1750215.html В Азербайджане наблюдается дождливая погода На большей части территории Азербайджане наблюдается дождливая погода. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в Сумгайыте, Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шемкире, Товузе, Гахе, Шеки, Грызе, Гусаре, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Лерике и Джафархане наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.
В Азербайджане наблюдается дождливая погода
На большей части территории Азербайджане наблюдается дождливая погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в Сумгайыте, Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шемкире, Товузе, Гахе, Шеки, Грызе, Гусаре, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Лерике и Джафархане наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.
Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в низменных района составила 16 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - 14 градусов, а в горных районах - до 9 градусов тепла.
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