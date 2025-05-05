В Азербайджане наблюдается дождливая погода

На большей части территории Азербайджане наблюдается дождливая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в Сумгайыте, Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шемкире, Товузе, Гахе, Шеки, Грызе, Гусаре, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Лерике и Джафархане наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в низменных района составила 16 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - 14 градусов, а в горных районах - до 9 градусов тепла.