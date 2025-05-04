Красочный, яркий, креативный: фестиваль ковра в Баку

В историческом центре Баку, в Ичеришехер, открылся Международный фестиваль ковра. Он проводится при организационной поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча", а также при содействии Министерства экономики Азербайджана и агентства AZPROMO.

Как передает Day.Az, улицы древнего города превратились в открытую галерею, где ковры можно увидеть не за стеклом, а рядом - под ногами, на стенах, на фоне караван-сараев. Сам Ичеришехер словно стал частью экспозиции, оживая вместе с искусством ковроткачества.

Фестиваль раскрывает традиции в самой доступной форме. Мастера из разных стран демонстрируют свое ремесло, обмениваются техниками, рассказывают истории и позволяют каждому заглянуть в культурную глубину своих работ. Посетители буквально погружаются в атмосферу древнего ремесла, где каждый ковёр - это рассказ, зашифрованный в узоре.

На одной из площадок проходят мастер-классы, где дети и взрослые пробуют себя в роли ткачей. Рядом выступают актёры в национальных костюмах, звучит музыка тары и кяманчи, усиливая впечатление полного культурного погружения.

Здесь говорят на многих языках: русском, английском, французском, арабском, итальянском. Ичеришехер становится пространством, где культуры и эпохи соединяются, как нити в ковре.

Фестиваль также объединяет традицию и современность. Наряду с классическими коврами, в галереях представлены работы современных художников - Эльдара Микаилзаде, Айдан Салаховой, Самиры Аллахвердиевой, Фаига Ахмеда. Их произведения создают диалог между прошлым и настоящим, между ремеслом и концептуальным искусством.

Этот фестиваль - не просто выставка, а целое путешествие по времени, стилям и культурам. Он напоминает, что ковроткачество в Азербайджане - это не только признанное ЮНЕСКО нематериальное наследие, но и важная часть национальной идентичности, живая традиция, способная вдохновлять и объединять.

Проведение фестиваля совпало с двумя знаменательными датами - 25-летием включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и 15-летием признания азербайджанского ковроткачества культурным наследием человечества.

Гости уносят с собой не только сувениры, но и ощущение прикосновения к чему-то подлинному. Как будто каждый из них на мгновение стал частью большого узора, вплетённого в ткань времени и культуры.

Видео: @Vugar_Imanov, @lifeisadream_gp

Фото: Trend