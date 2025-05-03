Армению обвинили в нарушении международного права

Армения должна предоставить точные данные о местах захоронения убитых азербайджанцев.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в распространенном заявлении Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой, касающемся обнаруженных массовых захоронений в городах Шуша и Ходжалы.

"В ходе раскопок, проведенных в апреле вблизи освобожденного от оккупации города Шуша Азербайджанской Республики и на дороге Аскеран-Ходжалы, были обнаружены два массовых захоронения. Предполагается, что человеческие останки, обнаруженные в этих захоронениях, принадлежат гражданским лицам. Следы насилия, зафиксированные на останках, вновь подтверждают факты военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Арменией в отношении азербайджанцев в период I Карабахской войны.

Следует отметить, что, согласно имеющимся на сегодняшний день данным, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана зарегистрировано 3 990 пропавших без вести человек. По результатам проведённых работ по идентификации человеческих останков, обнаруженных в массовых захоронениях на освобождённых территориях, на данный момент установлена личность около 170 наших соотечественников. Идентификация продолжается.

С сожалением сообщаем, что, несмотря на многократные обращения с нашей стороны, Армения не выполняет свои обязательства, вытекающие из норм международного права, и на протяжении более тридцати лет уклоняется от предоставления Азербайджану информации о пленных, пропавших без вести и захваченных в заложники лицах.

Армения, как участница международных договоров, должна соблюдать взятые на себя обязательства и предоставить точные сведения о местах захоронения убитых. Международное сообщество, в свою очередь, должно оказать серьёзное давление на Армению с целью передачи этой информации Азербайджану", - говорится в заявлении омбудсмена.