https://news.day.az/world/1749771.html Майский снег в турецком городе миллионнике - ВИДЕО Майский снег в турецком городе миллионнике Эскишехире и град в Марокко. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Весенние погодные аномалии в мире продолжаются.
Майский снег в турецком городе миллионнике - ВИДЕО
Майский снег в турецком городе миллионнике Эскишехире и град в Марокко.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Весенние погодные аномалии в мире продолжаются.
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