Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева совершили поездку в Нахчыван - ФОТО
2 мая вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева вместе с членами своих семей посетили Нахчыванскую Автономную Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе поездки они ознакомились с богатым историко-культурным наследием Нахчывана, уникальными архитектурными памятниками, социальными и лечебно-реабилитационными учреждениями, красотой этого древнего края.
Поездка началась с возложения цветов к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в городе Нахчыван. Затем они посетили Музей Гейдара Алиева и ознакомились с экспонатами богатого музейного фонда, отражающими жизненный путь, политическое наследие и государственную деятельность великой личности.
Затем были посещены архитектурные жемчужины Нахчывана - гробница Момине Хатун и дворец нахчыванских ханов, осмотрены экспонаты музея под открытым небом, расположенного в парке "Аджеми", уникальные образцы материально-культурного наследия периода ханства.
В рамках программы Лейла Алиева, Арзу Алиева и члены семьи посетили Нахчыванский детский реабилитационный центр, который функционирует для детей с ограниченными возможностями в городе Нахчыван. Здесь они ознакомились с различными отделениями центра, поинтересовались медицинской реабилитацией и услугами, предоставляемыми детям.
Лейла Алиева передала в дар Детскому реабилитационному центру различное оборудование для реабилитации суставов, в том числе реабилитационные перчатки Robotic, а также аппараты для миостимуляции и инфракрасной терапии.
В завершение дня Министерство культуры Нахчыванской Автономной Республики организовало во Дворце Гейдара Алиева в городе Нахчыван презентацию художественного фильма "Тагиев: Нефть".
Отметим, что фильм "Тагиев: Нефть", снятый Баку Медиа Центром, является первой частью фильма "Тагиев" о жизни великого мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.
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