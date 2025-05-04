Принцесса Марокко стала почетным гостем Международного фестиваля ковра

4 мая Принцесса Королевства Марокко Лалла Хаснаа в качестве почетного гостя приняла участие в Международном фестивале ковра, проходящем на площади Гоша Гала в Ичеришехер.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Принцессе была предоставлена подробная информация о богатых традициях ковроткачества в Азербайджане, старинных и современных коврах, характерных для различных регионов страны, а также об этапах процесса ткачества. Гостья осмотрела павильоны, организованные с участием местных и зарубежных мастеров, ознакомившись с представленными образцами прикладного искусства.

Особый интерес у гостьи вызвал бренд Dastan Центра традиционного искусства Ичеришехер.

Во время прогулки Принцесса Марокко ознакомилась с ковровым центром, организованным на территории проведения фестиваля. Ее внимание особо привлекли процессы обработки ковра. Гостье было рассказано об этапах ковроткачества - сортировке и очистке шерсти, окрашивании натуральными красителями, подготовке нитей, нанесении орнаментов и процессе ткачества.

Кроме того, Принцесса Лалла Хаснаа ознакомилась с цифровой выставкой Zaman, представленной Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Гостье было сообщено, что инсталляция, демонстрируемая на открытом воздухе с помощью LED-экрана, сочетает в себе богатые азербайджанские традиции, оживляя средневековые архитектурные жемчужины Баку и произведения прикладного искусства каллиграфов посредством современных технологий.