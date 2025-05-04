АБР направит $40 млрд на продовольственную безопасность к 2030 году

Азиатский банк развития (АБР) объявил о расширении поддержки продовольственной и нутритивной безопасности в странах Азии и Тихоокеанского региона на $26 млрд, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Таким образом, общий объём финансирования инициатив в этой сфере составит $40 млрд в период с 2022 по 2030 год.

Помощь охватит весь процесс производства продуктов питания - от сельского хозяйства и переработки до дистрибуции и потребления. Программа направлена на создание разнообразной и питательной продовольственной базы, создание рабочих мест, снижение негативного воздействия на окружающую среду и развитие устойчивых цепочек поставок в агропромышленном комплексе.

"Беспрецедентные засухи, наводнения, экстремальная жара и деградация природных ресурсов подрывают сельское хозяйство, одновременно угрожая продовольственной безопасности и сельским сообществам", - заявил президент АБР Масато Канда на 58-й ежегодной встрече банка в Милане.

"Расширенная поддержка поможет странам справиться с голодом, улучшить питание и защитить природную среду, одновременно создавая возможности для фермеров и агробизнеса. Она обеспечит перемены по всей цепочке создания стоимости - от производства и переработки до дистрибуции и потребления продуктов питания".

Новая инициатива основывается на заявлении АБР от сентября 2022 года о намерении выделить $14 млрд до 2025 года на преодоление продовольственного кризиса в регионе. По состоянию на конец 2024 года уже было выделено $11 млрд, а на 2025 год запланированы ещё $3,3 млрд инвестиций.

Дополнительные $26 млрд, объявленные сегодня, включают $18,5 млрд прямой поддержки правительствам и $7,5 млрд инвестиций в частный сектор. К 2030 году АБР планирует, чтобы более 27% от общего объема программы ($40 млрд) приходилось на частные инвестиции, что подчёркивает важную роль бизнеса в трансформации продовольственных систем.

Более половины недоедающего населения мира проживает в развивающихся странах Азии. Утрата биоразнообразия и недоедание создают серьёзное давление на продовольственные системы, которые потребляют 70% мировых запасов воды, занимают 50% пригодных для жизни земель и ответственны за 80% потерь биоразнообразия. В то же время сектор обеспечивает занятость для 40% рабочей силы региона.

Для поддержки преобразования продовольственных систем программа будет модернизировать агропромышленные цепочки поставок, обеспечивать доступ к доступной и здоровой пище для уязвимых групп, а также инвестировать в восстановление плодородия почв и сохранение биоразнообразия. Также планируются инвестиции в цифровые технологии и аналитические инструменты для повышения качества решений в агросекторе.

АБР создаёт Фонд природного капитала - механизм смешанного финансирования в размере $150 млн при поддержке Глобального экологического фонда. Ожидаются также вклады от других партнёров, включая Глобальную программу по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности. Фонд будет поддерживать проекты, направленные на устойчивое управление природными ресурсами в агропродовольственном секторе стран-членов АБР.

АБР - один из ведущих многосторонних банков развития, работающий на благо устойчивого и инклюзивного роста в странах Азии и Тихоокеанского региона. Основанный в 1966 году, банк объединяет 69 стран-членов, из которых 50 - из региона.