США испытали прототип морской гиперзвуковой ракеты

Пентагон провел испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Испытания прошли на мысе Канаверал в штате Флорида. Запуск был произведен по принципу холодного старта (также известен как минометный старт). Он предполагает, что ракета сначала выбрасывается из шахты или контейнера под давлением газов, а ее маршевый двигатель запускается, когда она уже находится в воздухе и удалена от пусковой установки, сообщает Минобороны США.

"Метод использования холодных газов позволяет ВМС извлечь ракету из платформы и вывести ее на безопасную дистанцию над кораблем перед запуском первой ступени. Это техническое достижение еще на один шаг приближает нас к выполнению нашей роли по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала для наших ВМС", - заявил вице-адмирал Джонни Вольф.

В будущем этими гиперзвуковыми ракетами должны быть оснащены эсминцы проекта Zumwalt.