https://news.day.az/world/1749989.html Автомобиль с семьей рухнул в ущелье в Пакистане - выживших нет Восемь членов одной семьи погибли в результате падения автомобиля в глубокое ущелье в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
Автомобиль с семьей рухнул в ущелье в Пакистане - выживших нет
Восемь членов одной семьи погибли в результате падения автомобиля в глубокое ущелье в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа, авария произошла в четверг вечером в округе Кохистан на Каракорумском шоссе. "Автомобиль потерял управление и упал в ущелье, в результате чего погибли все восемь человек, которые находились в нем, включая четверых детей", - сказал источник.
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