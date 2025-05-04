Автомобиль с семьей рухнул в ущелье в Пакистане

Восемь членов одной семьи погибли в результате падения автомобиля в глубокое ущелье в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа, авария произошла в четверг вечером в округе Кохистан на Каракорумском шоссе. "Автомобиль потерял управление и упал в ущелье, в результате чего погибли все восемь человек, которые находились в нем, включая четверых детей", - сказал источник.