Panasonic представила наушники необычной формы

Компания Panasonic представила новую модель доступных беспроводных наушников RB-F10, отличающихся необычным дизайном открытого типа. Об этом сообщает издание TechRadar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отличие от традиционных внутриканальных моделей, эти наушники располагаются не внутри слухового прохода, а над ним. Такой дизайн позволяет пользователю одновременно четко слышать музыку и оставаться в курсе происходящего вокруг, поскольку ухо не полностью изолировано.

Наушники Panasonic RB-F10 поддерживают стандарт Bluetooth 5.4 с функцией Multipoint, что позволяет легко переключаться между двумя подключенными устройствами. Встроенные микрофоны для голосовых вызовов имеют функцию автоматического шумоподавления для более четкой передачи голоса.

Время автономной работы самих наушников составляет до семи часов, а зарядный кейс увеличивает его еще на 18 часов, обеспечивая в общей сложности до 25 часов прослушивания.

Благодаря большему размеру, характерному для наушников открытого типа, RB-F10 могут похвастаться более крупными излучателями (драйверами). Panasonic обещает, что это обеспечит более насыщенное и качественное звучание по сравнению с обычными вкладышами.

На европейском рынке новинка Panasonic стоит £80, что по курсу на 1 мая 2025 года равно примерно 8,7 тыс. руб. Это, как пишет TechRadar, делает RB-F10 одним из наиболее доступных предложений в сегменте наушников открытого типа.