МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем Конституции

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Польшу с Днем Конституции.

Как передает Day.Az, об этом говорится на странице МИД в социальной сети "Х".

"Поздравляем Польшу и народ страны с Днем Конституции!", - говорится в сообщении ведомства.