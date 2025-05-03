https://news.day.az/politics/1749849.html МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем Конституции - ФОТО Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Польшу с Днем Конституции. Как передает Day.Az, об этом говорится на странице МИД в социальной сети "Х". "Поздравляем Польшу и народ страны с Днем Конституции!", - говорится в сообщении ведомства.
МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем Конституции - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Польшу с Днем Конституции.
Как передает Day.Az, об этом говорится на странице МИД в социальной сети "Х".
"Поздравляем Польшу и народ страны с Днем Конституции!", - говорится в сообщении ведомства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре