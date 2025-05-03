https://news.day.az/world/1749754.html Автомобиль наехал на толпу в Германии Несколько человек пострадали при наезде автомобиля на группу людей в центре Штутгарта на юге Германии. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bild. "Первоначально речь шла о трех, затем о шести пострадавших. Точное число пока не установлено. Имеются также тяжелораненые", - заявила изданию представитель полиции.
Автомобиль наехал на толпу в Германии
Несколько человек пострадали при наезде автомобиля на группу людей в центре Штутгарта на юге Германии.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bild.
"Первоначально речь шла о трех, затем о шести пострадавших. Точное число пока не установлено. Имеются также тяжелораненые", - заявила изданию представитель полиции.
Инцидент произошел около 17:50 (19:50 по бакинскому времени) на улице Шарлоттенштрассе в районе станции городской электрички. Водитель черного внедорожника Mercedes задержан. Район ЧП оцеплен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре